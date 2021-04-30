ضبط 100 شيشة وتحرير 12 محضر لمقاهي وكافيهات بمطروح

ضبط عدد من المخالفات بمقاهي وكافيها مطروح



أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة بمشاركة شرطة المرافق، حملات مكبرة علي المقاهي والكافيهات، لمتابعة التزام بمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ومتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 100 شيشة ب 12 مقهى وكافية بنطاق المدينة بمناطق الروضة وكورنيش المدينة وحي الشروق وعلم الروم وشوارع شكري القوتلي وجمال عبد الناصر وتم تحرير المخالفات لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية التي تؤدي إلى انتشار وباء فيروس كورونا ومخالفة قرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تم إحالة المخالفات إلى النيابة للنظر والتصرف.



وأكد جاب الله بان الحملات المكبرة قامت برفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والميادين العامة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، إن الحملة تأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لفرض الانضباط في الشارع، ومواجهة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة المرورية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وشدد رئيس المدينة، علي استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وتحقيق الانضباط تطبيقا للقانون.

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