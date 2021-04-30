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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف استكمال أعمال بناء مخالف وضبط المواد المستخدمة في الزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالف لإشتراطات الترخيص الممنوحة لمبنى مُقام تحت الإنشاء بشارع صلاح سالم بمدينة الزقازيق،  وتحرير محضر للمخالف واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار .

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق و مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمصادرة الخلاطة واللودر والتحفظ على المواد المستخدمة فى  البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقاول الذى يقوم بأعمال البناء تمهيداً لإحالته للنيابة العسكرية ، واتخاذ اللازم قانوناً.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام فريق العمل المشكل من  رئاسة مركز الزقازيق بالتعاون مع المتابعة الميدانية بايقاف استكمال اعمال البناء المخالفة للمبنى  والتحفظ على ٥ طن اسمنت و ٢ طن حديد وحمولة ٤ سيارات اخشاب تم نقلها لحملة رئاسة المركز وجارى اتخاذ الإجرات القانونية حيال المخالفة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة  لرؤساء المراكز و المدن والاحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الاجازات والعطلات الرسمية ، والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

 

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق حرصاً على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية حمله إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 30 متر وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  حملات إزالة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية بالتنسيق مع مركز الشرطة واسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالة كلية في  المهد لسور  على مساحة ( ٥ ) قراريط بقرية صفط زريق بغرض إقامة قاعة افراح وتم ردم الأرض الزراعية بالرمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين...

 

كما قامت رئاسة المركز بإيقاف  أعمال بناء بدون ترخيص بقرية برمكيم التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو على مساحة ( ١٢ ) سهم بغرض إقامة قاعه تصوير خارجية وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

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