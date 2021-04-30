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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمزارعي الخوخ.. 10 توصيات يجب مراعاتها خلال مايو

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1- التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.
2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفي وحرقها.
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الاصناف المتاخرة والتي يتم إعداها للتصدير.

6- جمع الثمار في الأصناف المبكرة.
7- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو الدفن، لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.
8- حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير.

ثانيا: التسميد
ا- الأشجار التي تروى بالغمر
1-  الأشجار عمر عام إلى عامين يتم إضافة 150سم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
2- إضافة 100 جم (سماد مركب) للأشجار أقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة.
3- إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة، والكبيرة 300 جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد في الشهر.
ب- تسميد أشجار الخوخ التي تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية -  يضاف 2ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 2لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر
يضاف 2 لترحامض هيوميك مرة في الشهر
يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقى.

ملحوظة- يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض  نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويتم كما يأتي:

 300 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 40 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة 
1- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
2- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء
3- مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / التر ماء.

وزارة الزراعة الفاكهه استصلاح الاراضى مايو خوخ

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