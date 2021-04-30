مطلع يونيو أولى الرحلات.. الطيران الروسي يحجز جداول تشغيله الصيفي إلى شرم الشيخ والغردقة | خاص

الطيران الروسي بدأ في تنظيم جداول تشغيل رحلاته الجوية المباشرة إلى المنتجعات المصرية، وتحديداً مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك استعداداً لاستئناف الرحلات خلال الموسم الصيفي لعام الجاري 2021، وذلك بعد فترة انقطاع دامت لنحو لأكثر من 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء في أكتوبر عام 2015.

جداول التشغيل

مصادر مطلعة بـ وزارة الطيران المدني، كشفت لـ “صدى البلد”، أن الطيران الروسي بدأ بالفعل في حجز مقاعدها على جداول التشغيل الصيفي لمطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث بدأ الوكلاء من شركات خدمات الطيران بالفعل في مخاطبة المطارين بمواعيد التشغيل المحددة للناقلات الروسية السياحية.

وأكدت المصادر المطلعة، أن خطوط يامال الروسية Yamal airlines، هي أولى شركات الطيران الروسي التي وضعت جداول رحلاتها للتشغيل إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل وحتى أكتوبر المقبل، بمعدل رحلتين يومياً إلى كل من المطارين بخط تشغيل “ موسكو - الغردقة - موسكو ” و “موسكو - شرم الشيخ - موسكو”.

عودة الطيران الروسي

وحددت الناقل الجوي الروسي يامال الروسية Yamal airlines، أنه سيتم تشغيل رحلاتها السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين على متن طرازات ايرباص “ A 320 / A 321” ، على أن تصل الرحلات القادمة من العاصمة الروسية موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المسائية وتعود أيضا مساءً.

فلاش باك

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضية، الموافق 23 أبريل الجاري، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، بعد فترة انقطاع دامت لنحو قرابة 6 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبة جزيرة سيناء، والتي راح نحو 224 شخصا و7 أفراد من طاقم الطائرة.

واستأنفت روسيا، رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، لأول مرة بعد هذا حادث الطائرة المنكوبة في أبريل عام 2018م، وظلت الرحلات إلى المنتجعات المصرية عالقة حتى يوم توافق رئيسا البلدين في 23 أبريل الجاري، على الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين البلدين.

وبالتزامن مع استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية، متوقع أن يزيد التشغيل الروسي أيضاً إلى مطار القاهرة خلال مايو المقبل، حيث تستقبل القاهرة نحو 5 رحلات أسبوعية تسيرها شركة إيروفلوت الروسية بشكل منتظم.

استئناف الرحلات الروسية إلى مصر

تحليل كورونا في المطار

وتلتزم المطارات المصرية بقرار مجلس الوزراء، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ودعماً لحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتسهيلاً على ضيوف مصر من السياح، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الوبائية، تسمح الحكومة المصرية للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط، بإجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.