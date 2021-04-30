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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ألعاب نارية في حملة تموينية بالإسماعيلية

صدى البلد

تمكنت حملة تموينية برئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين.

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تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بضبط  كلا من "ب.ى.ح" و"ز.ر.ف" وبحوزتهما كمية من الألعاب النارية، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونص المشرع بالقانون فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع، أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك.
وأضاف المشرع، أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها.
وتابع المشرع، أنه صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
 

حوادث العاب نارية الإتجار اخبار الحوادث مديرية امن الاسماعيلية

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