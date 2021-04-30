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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد مباراتي الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دورى ابطال افريقيا، المقامة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع صن داونز.

وأعلنت صفحة النادي الإهلي الرسمية عبر الفيس بوك ، موعد مباراة صن داونز وستكون مباراة الذهاب أحد أيام 14 -15-16 من شهر مايو القادم.

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وستقام مباراة العودة أحد أيام 21-22-23 من نفس شهر مباراة الذهاب بين الاهلي وصن دوانز .

المتأهلون إلى الدور ربع  نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا:

تقسم فرق الدور ربع النهائي إلى مستويين، الأول متصدرو المجموعات، وهم سيمبا وصن داونز والوداد والترجي، والآخر أصحاب المركز الثاني وهم الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفيز ومولودية الجزائر.

يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.

لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

كل فريق سيعرف مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية.

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