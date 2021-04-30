صدام ناري بين الأهلي وصن داونز| نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أجريت منذ قليل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” عن مواجهات نارية، أبرزها الأهلي ضد صن داونز الجنوب افريقي.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

الأهلي - صن داونز

مولودية الجزائر - الوداد

شباب بلوزداد - الترجي

كايزر تشيفيز - سيمبت

أبرز أرقام وألقاب الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا:

- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974

- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016

- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية

- الوداد (المغرب) - البطل مرتين ، آخر مرة في 2017

- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي

- الترجي (تونس) - البطل أربع مرات آخرها في 2018-2019

- مولودية الجزائر (الجزائر) - البطل 1976