صدام ناري بين الأهلي وصن داونز| نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أجريت منذ قليل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” عن مواجهات نارية، أبرزها الأهلي ضد صن داونز الجنوب افريقي.
وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
الأهلي - صن داونز
مولودية الجزائر - الوداد
شباب بلوزداد - الترجي
كايزر تشيفيز - سيمبت
أبرز أرقام وألقاب الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا:
- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974
- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب
- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016
- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية
- الوداد (المغرب) - البطل مرتين ، آخر مرة في 2017
- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي
- الترجي (تونس) - البطل أربع مرات آخرها في 2018-2019
- مولودية الجزائر (الجزائر) - البطل 1976