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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز قبل مباراتي ربع نهائي دوري الأبطال

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقامة حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع صن داونز.

وفي حال نجاح كتيبة الجنوب إفريقي موسيماني في عبور فريق صن داونز فإنه سيواجه الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر من بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي  في دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

إلتقى النادي الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في 8 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 لقاءات وخسر في مباراة واحدة، في حين فرض التعادل نفسه في 3 مواجهات.

كانت المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين معاً في 2001 وتحديداً في الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقان إيجابياً في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ويتوج باللقب الثالث في تاريخه.

أما عن آخر المواجهات بين الفريقين، فكانت في نسخة العام الماضي وتحديداً في دور ال 8، وفاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان إيجابياً في لقاء العودة بجنوب إفريقيا ليصعد المارد الأحمر للمربع الذهبي وقتها.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.

دوري ابطال افريقيا الأهلى صن داونز

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