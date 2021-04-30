إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية الرياينة في الأقصر.. صور



اعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، بأنه تم اليوم رصد مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية بناحية حوض الـ ٥٧ بقرية الرياينة.



وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة عن قواعد خرسانية وبناء حوائط بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة ١٧٥م٢، وتم إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.



تم التحفظ على الطوب والأسمنت وحديد التسليح وأدوات البناء ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس قرية الرياينة ومسئولي التنظيم بالقرية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.

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