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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

العبرة من قصة سيدنا موسى حينما سقى للسيدتين.. أزهري يكشف عنها

الشيخ حسام علام
الشيخ حسام علام

شرح الشيخ حسام علام، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قوله تعالى "فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ " مستخرجا العبرة منها.

وقال حسام علام، في فيديو لصدى البلد، إن نبي الله موسى، عندما وجد السيدتان وهما في حاجة إلى السقيا، إذا به يتطوع مسرعا لمساعدتهما، وهنا درس مهم في التطوع والحرص على مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم.

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واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بحديث النبي "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" منوها أنه من المهم أن يحرص الشباب على عمل ما يفين مجتمعاتهم.

وذكر انه بمجرد انتهاء نبي الله موسى بتقديم العون للسيدتين، يتوجه مباشرة إلى الظل ليستريح ، لم ينتظر الشكر منهما، لأنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى.

واستشهد بقوله تعالى "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".

كما قدم سيدنا موسى صورة من أروع الصور في الإلتجاء والتضرع إلى الله فيقول "رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" وهذا من أبرز سمات الشخصية المؤمنة، فهو صادق التوكل على الله ويعلم أن كل مفاتيح الخير من الله تعالى. 

الأزهر موسى قصة وعبرة مفاتيح الخير التطوع

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