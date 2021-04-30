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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة من واتساب تقضي على إزعاج الإشعارات .. ريلمي باعت 50 ألف وحدة من سلسلة هواتف الـ 5G

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

وداعا لجميع الإشعارات.. واتساب يقدم ميزة جديدة تتعلق بـ الدردشات المزعجة

أتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب Whatsapp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، خلال عام 2016، خاصية تسمى "الإشارة" والتي تسمح للمستخدمين في الدردشات الجماعية الإشارة إلى أصدقائهم ضمن المحادثة بإضافة الرمز (@) قبل الرقم أو الاسم من أجل تنبيه المستخدم الذي تم الإشارة إليه ولفت انتباهه إلى الرسالة.

تجاوز الرقم التاريخي.. سوق فيسبوك تضم مليار مستخدم حول العالم

حقق نظام التجارة الإلكترونية التابع لشركة فيسبوك Facebook، نجاح غير مسبوق بعد تجاوز الرقم التاريخي لعدد مستخدمي Marketplace، بحوالي مليار مستخدم نشط.

 

بشاشة قابلة للدوران 360 درجة.. تعرف على سعر ومواصفات حاسب سامسونج Galaxy Book Flex2 Alpha

 

كشفت شركة سامسونج Samsung، أمس، النقاب عن جهازي من حاسبتها الشخصية تحت اسم Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro360، وذلك إلى جانب إصدار مخصص للألعاب يسمى Galaxy Book Odyssey، بالإضافة إلى ذلك، طرحت الشركة الكورية الجنوبية عن جهاز كمبيوتر محمول جديدًا للطلب المسبق على موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة.

 

خلال 24 ساعة من طرحها.. ريلمي باعت 50 ألف وحدة من سلسلة هواتفها الأحدث بتقنية الـ 5G

 

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية، عن تحقيقها رقما قياسيا جديدا من عملية البيع الأولى لأحدث هواتفها، والتي تأتي هذه المرة من نصيب من سلسلة هواتف Q3.

 

بسعر منافس.. فيفو تزود هاتفها الجديد V21e بإمكانيات فائقة

 

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن مجموعة جديدة من هواتفها المتطورة ضمن سلسلة (V)، والتي قدمت من خلالها هاتفا مميزا يعمل بتقنية الـ 5G، إلى جانب شبكات الجيل الرابع، يأتي مع إمكانيات قوية لتشغيل الألعاب.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا ريلمي واتساب

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