المؤسسات الدينية تحتفي بيوم العمال.. شيخ الأزهر يشيد بجهود الطواقم الطبية.. ومفتي الجمهورية: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا لتحقيق التنمية

المؤسسات الدينية تحتفي بيوم العمال

يد يحبها الله ورسوله.. شيخ الأزهر يهنئ العمال بعيدهم

مفتي الجمهورية: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا لتحقيق التنمية

وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل

يحتفل عمال مصر، غدا السبت، بيوم العمال، الذي يوافق الأول من مايو، والذي يعتبر بمثابة عيد لكل المصريين.

وفي هذا الإطار أصدرت المؤسسات الدينية، بيانات رسمية تحتفي بيوم العمال، وتؤكد على قيمة العمل ودور العمال المجتهدين في بناء الوطن، وثواب ذلك عند الله عزوجل.

في البداية، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى عمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم، الذي يعد يوما لتكريم الأيدي التي يحبها الله ورسوله (ﷺ)، مقدرا دورهم الوطني ومساهمتهم القيِمة في العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأكد الإمام الأكبر أن العمل الجاد هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا، مثمنا الدور الذي يقوم به أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا في ظل الأزمة الإنسانية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره الكبير للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمال مصر، مناشدا الجميع في الاستمرار في العطاء والعمل بجدٍ واجتهادٍ وإخلاص، من أجل رفعة الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله -تعالى- أن يحفظ مصرنا وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عمَّال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أنه عيد لكل المصريين، وأن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية والتعمير التي يعتمد عليها الوطن، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه، لتحقيق التنمية والرخاء.

وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجهها لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام: إن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه،ووجه إليهم التهنئة بمناسبة عيدهم، داعيًا الله تعالى لهم بالعون والمزيد من النجاح.



وأضاف المفتي: "إن بلادنا اليوم تحاول العمل والنهوض والبناء، وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات، وغيرها من سبل التنمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وما يعانيه العالم أجمع من انتشار الوباء؛ مما يجعلنا جميعًا أمام مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدي تلك الأمانة التي تحملناها على وجهها الأكمل".



ووجه مفتي الجمهورية رسالة إلى عمال مصر في عيدهم، يحثهم فيها على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير كل في مجال عمله؛ لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم والتخريب.



وقال مفتي الجمهورية: “بسواعدكم نبني بلادنا ونحقق التنمية المنشودة، وبإخلاصكم وتفانيكم في العمل تنهض الأمم والشعوب. ودعا فضيلتُه الجميعَ إلى وَحدة الصف وبذل الجهد والعرق والغالي والرخيص لبناء بلدنا الحبيبة مصر وتحقيق نهضتها وريادتها”.



وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام يعظم من شأن العمل، بل إن الأنبياء قد عملوا في مختلف المجالات، فأبو البشر نبي الله آدم -عليه السلام- كان زارعًا ، وداود -عليه السلام- كان حدادًا، وعيسى ابن مريم -عليه السلام- كان صباغًا ، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي والتجارة.



وأشار فضيلة المفتي إلى أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم حث على العمل والاجتهاد فيه وإتقانه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه).



وأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل والإنتاج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى العمل ورغَّب فيه بقوله: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «منْ باتَ كالًّا منْ طلبِ الحلالِ باتَ مغفورًا لهُ»، وهو حث على الكسب الحلال، والعمل والإنتاج، وأداء الأمانة في العمل والإخلاص فيه، فهذا كسب حلال.



كما استدل مفتي الجمهورية أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وهو ما يدعونا إلى العمل والإنتاج وتحقيق النفع للبشرية حتى في آخر لحظات الحياة.



ودعا مفتي الجمهورية جميع العمال إلى تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والارتقاء بها فوق أي خلاف، وأن يخلص كلٌّ في عمله وموقعه ومجاله؛ حتى تنهض مصرنا الحبيبة ويتحقق الرخاء والنماء والاستقرار للبلاد والعباد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بمناسبة يوم العمال، فإن ديننا دين العمل والإنتاج والإتقان، منوها بأن الصيام يدعو إلى مزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه لا ينبغي تأجيل الأعمال إلى ما بعد رمضان، فالمسلم لا يضمن عمره بعد الشهر الكريم، موجها تحية لكل عامل وصانع في مصر.

كما وجه وزير الأوقاف، التحية لكل جندي وشرطي، يحمي الوطن من الداخل والخارج ويدافع عنه.

ودعا وزير الأوقاف، في نهاية الخطبة، بأن يجعلنا من عتقاء الله من النار، ويبلغنا ليلة القدر، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا.