استنفار أمني بمحيط كنائس البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، حالة الإستنفار الأمنى بمحيط الكنائس والأديرة بمختلف مدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات عيد القيامة.

كان اللواء سليمان مدير أمن البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتشديد إجراءات تأمين الكنائس والشوارع المحيطة، حيث تم إغلاق شارع كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة امام الحركة المرورية.

حيث قامت إدارة مرور البحر الأحمر، بعمل تحويلات مرورية لشوارع بديلة أثناء اداء الصلوات بالكنيسة، كذلك تم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بمدينة الغردقة ومنع انتظار أي سيارات بالقرب من من الكنائس كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أي سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد".

وأضاف الرئيس: "أدعو الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة وأنتم تتمتعون بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبية المزيد من الرفعة والرقي".