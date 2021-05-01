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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر اليوم التاسع عشر من رمضان

صلاة الفجر
صلاة الفجر

موعد اذان الفجر اليوم التاسع عشر من رمضان، يؤذن لصلاة الفجر اليوم السبت في الساعة 03:37 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:52دقيقة.

موعد اذان الفجر التاسع عشر من رمضان
ويؤذن لصلاة الفجر اليوم السبت في الساعة 03:37 دقيقة، كما يؤذن لصلاة العصر، في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد اذان المغرب التاسع عشر من رمضان
ويؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت التاسع عشر من رمضان، في الساعة 06:32 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:57 دقيقة.

دعاء بعد السحور من 12 كلمة .. يغفر لك ما تقدم من ذنبك

دعاء قبل الإفطار للحبيب.. كلمات تحفظه في الليل والنهار


دعاء الافطار في رمضان عند سماع أذان المغرب 

دعاء الإفطار في رمضان عند سماع أذان المغرب، فيما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

 وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

موعد أذان الفجر التاسع عشر من رمضان صلاة الفجر موعد أذان المغرب دعاء الإفطار

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