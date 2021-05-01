موعد أذان الفجر اليوم التاسع عشر من رمضان

موعد اذان الفجر اليوم التاسع عشر من رمضان، يؤذن لصلاة الفجر اليوم السبت في الساعة 03:37 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:52دقيقة.

موعد اذان الفجر التاسع عشر من رمضان

ويؤذن لصلاة الفجر اليوم السبت في الساعة 03:37 دقيقة، كما يؤذن لصلاة العصر، في الساعة 03:29 دقيقة.

موعد اذان المغرب التاسع عشر من رمضان

ويؤذن لصلاة المغرب اليوم السبت التاسع عشر من رمضان، في الساعة 06:32 دقيقة، ويؤذن لصلاة العشاء في الساعة 07:57 دقيقة.



دعاء الافطار في رمضان عند سماع أذان المغرب

دعاء الإفطار في رمضان عند سماع أذان المغرب، فيما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .