لمواجهة كورونا... إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر خلال شم النسيم بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بابوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ باستمرار قرار اغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا و حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية و التعامل بحسم مع اية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والأسواق ومواقف السيارات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة.