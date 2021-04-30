صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بإجراءات احترازية مشددة.. صور

شهد مسجد السلطان حسن بالقاهرة اليوم تواجد عدد كبير من المواطنين في صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

رصدت عدسة "صدى البلد" صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن، وسط الالتزام بالتبعاد بين المصلين في الصفوف والتزام البعض بارتداء الكمامات واصطحاب الآباء لأطفالهم.

وحذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والوزارة من عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

كتب الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “تحذير وتنبيه على جميع الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للوزير، أو يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفي المعتمد” .



وتابع: "كما تحذر الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة، وأن تعبير أي أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة ، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون ، كما نؤكد أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم".

وأضاف: "نسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا نياتنا والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل".

IMG-20210430-WA0060

IMG-20210430-WA0059

IMG-20210430-WA0062

IMG-20210430-WA0056

IMG-20210430-WA0057

IMG-20210430-WA0058

IMG-20210430-WA0054

IMG-20210430-WA0055

IMG-20210430-WA0052

IMG-20210430-WA0048

IMG-20210430-WA0049

IMG-20210430-WA0050

IMG-20210430-WA0047

IMG-20210430-WA0045

IMG-20210430-WA0043

IMG-20210430-WA0042

IMG-20210430-WA0044

IMG-20210430-WA0041

IMG-20210430-WA0040

IMG-20210430-WA0038

IMG-20210430-WA0036

IMG-20210430-WA0039

IMG-20210430-WA0034

IMG-20210430-WA0033