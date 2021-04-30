عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن بإجراءات احترازية مشددة.. صور

صدى البلد

شهد مسجد السلطان حسن بالقاهرة اليوم تواجد عدد كبير من المواطنين في صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

رصدت عدسة "صدى البلد" صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن، وسط الالتزام بالتبعاد بين المصلين في الصفوف والتزام البعض بارتداء الكمامات واصطحاب الآباء لأطفالهم.

وحذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والوزارة من عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

كتب الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “تحذير وتنبيه على جميع الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للوزير، أو يرد التوجيه عبر مخاطبة رسمية كتابية معتمدة من رئيس القطاع المختص بديوان عام الوزارة ويتم تعميمه رسميا بمعرفة مدير المديرية عبر التسلسل الوظيفي المعتمد” .

وتابع: "كما تحذر الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة، وأن تعبير أي أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة ، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون ، كما نؤكد أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم".

وأضاف: "نسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح لنا نياتنا والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل".

IMG-20210430-WA0060
IMG-20210430-WA0060
IMG-20210430-WA0059
IMG-20210430-WA0059
IMG-20210430-WA0062
IMG-20210430-WA0062
IMG-20210430-WA0056
IMG-20210430-WA0056
IMG-20210430-WA0057
IMG-20210430-WA0057
IMG-20210430-WA0058
IMG-20210430-WA0058
IMG-20210430-WA0054
IMG-20210430-WA0054
IMG-20210430-WA0055
IMG-20210430-WA0055
IMG-20210430-WA0052
IMG-20210430-WA0052
IMG-20210430-WA0048
IMG-20210430-WA0048
IMG-20210430-WA0049
IMG-20210430-WA0049
IMG-20210430-WA0050
IMG-20210430-WA0050
IMG-20210430-WA0047
IMG-20210430-WA0047
IMG-20210430-WA0045
IMG-20210430-WA0045
IMG-20210430-WA0043
IMG-20210430-WA0043
IMG-20210430-WA0042
IMG-20210430-WA0042
IMG-20210430-WA0044
IMG-20210430-WA0044
IMG-20210430-WA0041
IMG-20210430-WA0041
IMG-20210430-WA0040
IMG-20210430-WA0040
IMG-20210430-WA0038
IMG-20210430-WA0038
IMG-20210430-WA0036
IMG-20210430-WA0036
IMG-20210430-WA0039
IMG-20210430-WA0039
IMG-20210430-WA0034
IMG-20210430-WA0034
IMG-20210430-WA0033
IMG-20210430-WA0033
IMG-20210430-WA0032
IMG-20210430-WA0032
الإجراءات الاحترازية وزير الاوقاف تطبيق الاجراءات الاحترازية صلاة الجمعة شهر رمضان المبارك مسجد السلطان حسن

ترشيحاتنا

شتاء في قلب صيف السعودية.. خيم رمضانية تحت الغيوم والمطر بـ أبها

نصائح لتجنب الشعور بالخمول والتعب خلال الصيام

ليلة القدر ليست كألف شهر .. خطيب المسجد النبوي: بل هي خير من 83 سنة

شاهد... صلاة "الجمعة العظيمة" من كنيسة السيدة مريم العذراء بشبرا

محمد يوسف : موسيماني سوف يواجه ضغوطا في مواجهة الأهلي مع صن دوانز

البرتغال تدشن أطول جسر معلق للمشاة في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ