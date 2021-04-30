مبلغ خرافي.. كم طلب الأهلي لبيع محمد شريف للأندية الأوروبية

ظهر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مميز مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية وأصبح هداف الفريق والمهاجم الأساسي لكتيية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية بجانب تواجده فى منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري.

وكانت ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، حول رغبة عدد من الأندية الأوروبية فى التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بسبب ظهور اللاعب بصورة مميزة مع الأهلي فى بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكانت عدد من الأندية الأوروبية مثل طرابزون وبشكتاش فى تركيا أبدا رغبة فى التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أن الأهلي طلب مبلغ خرافي وهو 7.5 مليون يورو.

ويرغب النادي الأهلي فى بيع محمد شريف برقم يقترب من 7.5 مليون يورو خاصة أن اللاعب هو أحد المواهب التى برزت خلال الفترة الماضية وثبت أقدامه فى تشكيل النادي الأهلي على حساب كل من والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن، مما جعل العديد من الأندية ترغب فى ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم بسبب إنه يستطيع تسجيل الأهداف وأصبح هو المهاجم الأبرز فى مصر خلال الفترة الحالية.

وكشف جون أدوارد وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة الحمراء عن قناعة تامة.

وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"محمد شريف جدد تعاقده ثلاثة مواسم مع الاهلى منذ فترة قليلة وعن قناعة تامة لان شريف لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة الحمراء لتحقيق أهدافه مع النادى".

وأضاف:" لو شريف لديه رغبة في الرحيل عن الاهلى كان سيرفض تمديد تعاقده ليقرر مصيره بأريحية كاملة".

وأكمل:" محمد شريف لن يرحل عن الاهلى إلا أذا وصله عرض كبير يليق بالقلعة الحمراء وفى نهاية الموسم".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه اليوم فريق الجونة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان محمد شريف قد سجل أمام كل من الزمالك هدفين وإنبي هدف والمصري هدفين وينافس على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم.

وكانت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد آسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي بينما سيواجه الترجي التونسي فريق شباب بلوزداد الجزائري بينما سيواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره مولودية الجزائر بينما سيمبا التنزانى سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفى الدور قبل النهائى

يلتقى الفائز من مباراة مولودية الجزائر مع الفائز من مباراة كايزر تشيفز وسيمبا التنزاني.

على أن يلتقى الفائز من مباراة الاهلى و صن داونز مع الفائز من مباراة الترجى وشباب بلوزداد.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة:-

الزمالك برصيد 40 نقطة.



الأهلي برصيد 36 نقطة.



بيراميدز برصيد 30 نقطة.



المصري برصيد 29 نقطة.



الإتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.



سموحة برصيد 27 نقطة.



مصر المقاصة برصيد 26 نقطة.



سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة.



إنبي برصيد 24 نقطة.



الجونة برصيد 24 نقطة.



غزل المحلة برصيد 24 نقطة.



أسوان برصيد 20 نقطة.



المقاولون العرب برصيد 19 نقطة.



طلائع الجيش برصيد 17 نقطة.



وادي دجلة برصيد 16 نقطة.



الإسماعيلي برصيد 14 نقطة.



البنك الأهلي برصيد 14 نقطة.



الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة.

ويذكر أن محمد شريف قاد الاهلي للفوز بأخر ثلاث مباريات فى بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام الزمالك وإنبي والجونة، واستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المهاجم والتر بواليا من حساباته بعد الاعتماد على محمد شريف خلال الفترة الحالية فى قيادة هجوم الأهلي، ويرفض تمامًا فكرة بيعه إلي أحد الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

