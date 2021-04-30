عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خرافي.. كم طلب الأهلي لبيع محمد شريف للأندية الأوروبية

محمد شريف
محمد شريف

ظهر محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مميز مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية وأصبح هداف الفريق والمهاجم الأساسي لكتيية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية بجانب تواجده فى منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري.

وكانت ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، حول رغبة عدد من الأندية الأوروبية فى التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بسبب ظهور اللاعب بصورة مميزة مع الأهلي فى بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

بعد تألقه مع الأهلي .. حقيقة رحيل محمد شريف عن القلعة الحمراء

وكانت عدد من الأندية الأوروبية مثل طرابزون وبشكتاش فى تركيا أبدا رغبة فى التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا أن الأهلي طلب مبلغ خرافي وهو 7.5 مليون يورو.

ويرغب النادي الأهلي فى بيع محمد شريف برقم يقترب من 7.5 مليون يورو خاصة أن اللاعب هو أحد المواهب التى برزت خلال الفترة الماضية وثبت أقدامه فى تشكيل النادي الأهلي على حساب كل من والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن، مما جعل العديد من الأندية ترغب فى ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم بسبب إنه يستطيع تسجيل الأهداف وأصبح هو المهاجم الأبرز فى مصر خلال الفترة الحالية.

وكشف جون أدوارد وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر أن اللاعب مدد تعاقده مع القلعة الحمراء عن قناعة تامة.

وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"محمد شريف جدد تعاقده ثلاثة مواسم مع الاهلى منذ فترة قليلة وعن قناعة تامة لان شريف لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة الحمراء لتحقيق أهدافه مع النادى".

وأضاف:" لو شريف لديه رغبة في الرحيل عن الاهلى كان سيرفض تمديد تعاقده ليقرر مصيره بأريحية كاملة".

وأكمل:" محمد شريف لن يرحل عن الاهلى إلا أذا وصله عرض كبير يليق بالقلعة الحمراء وفى نهاية الموسم".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيواجه اليوم فريق الجونة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان محمد شريف قد سجل أمام كل من الزمالك هدفين وإنبي هدف والمصري هدفين وينافس على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم.

وكانت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد آسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي بينما سيواجه الترجي التونسي فريق شباب بلوزداد الجزائري بينما سيواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره مولودية الجزائر بينما سيمبا التنزانى سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفى الدور قبل النهائى

يلتقى الفائز من مباراة مولودية الجزائر مع الفائز من مباراة كايزر تشيفز وسيمبا التنزاني.

على أن يلتقى الفائز من مباراة الاهلى و صن داونز مع الفائز من مباراة الترجى وشباب بلوزداد.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة:-

الزمالك برصيد 40 نقطة.


الأهلي برصيد 36 نقطة.


بيراميدز برصيد 30 نقطة.


المصري برصيد 29 نقطة.


الإتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.


سموحة برصيد 27 نقطة.


مصر المقاصة برصيد 26 نقطة.


سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة.


إنبي برصيد 24 نقطة.


الجونة برصيد 24 نقطة.


غزل المحلة برصيد 24 نقطة.


أسوان برصيد 20 نقطة.


المقاولون العرب برصيد 19 نقطة.


طلائع الجيش برصيد 17 نقطة.


وادي دجلة برصيد 16 نقطة.


الإسماعيلي برصيد 14 نقطة.


البنك الأهلي برصيد 14 نقطة.


الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة.

ويذكر أن محمد شريف قاد الاهلي للفوز بأخر ثلاث مباريات فى بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام الزمالك وإنبي والجونة، واستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المهاجم والتر بواليا من حساباته بعد الاعتماد على محمد شريف خلال الفترة الحالية فى قيادة هجوم الأهلي، ويرفض تمامًا فكرة بيعه إلي أحد الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي القادم.
 

محمد شريف الأهلى حسام البدري منتخب مصر دوري أبطال أفريفيا

ترشيحاتنا

فيفو تزود هاتفها الجديد V21e بإمكانيات فائقة

تعرف على وظيفة حساس درجة حرارة الهواء في السيارة ومؤشرات تلفه

شتاء في قلب صيف السعودية.. خيم رمضانية تحت الغيوم والمطر بـ أبها

نصائح لتجنب الشعور بالخمول والتعب خلال الصيام

ليلة القدر ليست كألف شهر .. خطيب المسجد النبوي: بل هي خير من 83 سنة

شاهد... صلاة "الجمعة العظيمة" من كنيسة السيدة مريم العذراء بشبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ