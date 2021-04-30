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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة 16 بنات سموحة تحجب الشمس في طريقها نحو اللقب

صدى البلد

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 16 سنة بنات المرتبط (العمالقة الصغار) بقيادة الكابتن مصطفي جامع بطل كأس دوري منطقة الإسكندرية أول فوز له في إطار مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية وتغلب على نظيره الشمس 70/49.


ويضم الدور النهائي فرق الشمس والجزيرة والصيد وسبورتنج والزمالك بالإضافة إلي سموحة وتلعب مبارياته علي صالة استاد القاهرة.


وصعد الفريق إلى الدور النهائي وصيفا لمجموعته المجموعة الثالثة (مجموعة الموت) والتي ضمت أول وثاني منطقة القاهرة مع أول وثاني منطقة الإسكندرية وهم الأهلي والزهور وسموحة وسبورتنج وبعد أن أقصي أول وثاني منطقة القاهرة وأزاحهما من الدور النهائي.


وكان الفريق قد تلقى هزيمة مفاجئة في أولي مبارياته أمام شقيقه سبورتنج ثم فاز على نظيره الزهور 64/49 ثم الفوز الحاسم على الأهلي 70/57 ليحسم بطاقة التأهل الثانية كوصيف للمجموعة وبفارق الإسكور فقط عن شقيقه سبورتنج.


وحصد الفريق العلامة الكاملة وقمة مجموعته في إطار مباريات الدور التمهيدي ليصعد إلي الدور قبل النهائي بالفوز على نظيره الأوليمبي 51/25 ثم العاملين بالجامعة 65/25 ثم دسوق 71/19 ثم بلدية المحلة 64/20 ثم مدينة نصر.


وكان الفريق قد توج ببطولة المنطقة بعد أن حقق الفوز علي نظيره سبورتنج 3/0 في مجموع اللقاءات.


وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط بعد فوزه ذهابا وإيابا علي نظيره الشمس53/51 و48/39.


يضم الفريق النجمات: كنزي عصام السيد وفريدة طارق إبراهيم وهنا أحمد حسين وجودي وائل علي ونور أحمد عبد الرحمن وملك أحمد محمد وفرح أنس صلاح ومريم أحمد السيد وشمس أحمد عبد الفتاح وسارة إيهاب صلاح وشهد وليد نبيل وشهد وائل محمد وهنا أحمد محمد ورماج محمد زكريا وهانيا عبد الرحمن السيد وجنى أيمن كيلاني وهانيا محمود محمد وجنى عبد الجليل عباس وجني وليد عبد السلام وسلمى وليد محمد.


بينما يضم الجهاز الفني الكابتن مصطفي جامع مدرب والكابتن حاتم خالد مساعد مدرب والدكتور محمد طه طبيب الفريق والكابتن عفاف عبد اللطيف حسن إداري والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

نادي سموحة اتحاد كرة السلة كأس دوري منطقة الإسكندرية الزمالك الشمس

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