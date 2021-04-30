ربيع ياسين: ربنا نصرني مع بتروجت.. وأنتظر حدثا تاريخيا أمام الأهلي

أكد ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت، أن تألقه مع الفريق البترولي يعد بمثابة أفضل رد على أزمته الأخيرة مع منتخب الشباب.

وأضاف ربيع ياسين الذي حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "ربنا نصرني مع بتروجت بعد الظلم الذي تعرضت له أثناء أزمتي مع منتخب الشباب".

وتابع ربيع ياسين: "مش عارف أنا موقوف ليه من اتحاد الكرة ، قرار الإيقاف مبهم ولكن في النهاية النائب العام يفصل في القضية".

وأردف ربيع ياسين: "لو واجهت الاهلى في كأس مصر ستكون المواجهة الأولى لي كمدرب أمام بيتي والنادي صاحب الفضل عليا، ولكن سنلعب بشرف وأمانة وفي النهاية هي مباراة كرة قدم لن تخرج عن هذا الإطار".