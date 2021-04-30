لمواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

لمواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، الحملات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية،للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين غير المرتدين للكمامات، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين المخالفين.
كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، خلال حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين المخالفين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة ، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي 5 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة.
وفي مركز ديرمواس ،أسفرت الحملات عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات بالإضافة الى استمرار أعمال الرش والتطهير للمواقف ووسائل النقل والمواصلات ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم،وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
كما وجه المحافظ باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل،مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع المخالفات