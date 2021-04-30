لمواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، الحملات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية،للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين غير المرتدين للكمامات، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين المخالفين.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، خلال حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة ، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي 5 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ديرمواس ،أسفرت الحملات عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات بالإضافة الى استمرار أعمال الرش والتطهير للمواقف ووسائل النقل والمواصلات ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإغلاق الحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل بأبوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم،وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل،مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع المخالفات

