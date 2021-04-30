شقة ورخصة قيادة.. حزب حماة الوطن يحقق أحلام سائق الدليفري

بعد ان قابله الرئيس في شوارع القاهرة

حقق حزب حماة الوطن، طلبات إسلام عويس، الدليفري سائق الموتسيكل الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسي في شوارع القاهرة، حيث توجه الحزب على الفور إلى منزل إسلام ومقابلته والتعرف على مشاكله الحياتيه وقدم كل الحلول السريعة لحل مشاكله.

يأتي هذا في إطار سياسة الحزب لتوفير حياة كريمة للمواطنين اتساقا مع مبادرة الرئيس للمواطنين والتي يسعى الحزب لتحقيقها في جميع المجالات.



وأعلن الحزب عن دفع مقدم شقة بالاسكان الاجتماعي بشكل عاجل للسائق، كما وفر له الحزب مصاريف استخراج رخصة قيادة، بالإضافة إلي توفير فرصة عمل سائق سيارة نقل عقب استخراج رخصته ومتابعة حالته المعيشية حتي يتم تحقيق كل طلباته.

كما قام حزب حماة الوطن بتقديم المساعدة لشقيقه في إجراء عملية جراحية بالأنف.

وقال إسلام عويس أنه سعيد بمبادرة حزب حماة الوطن، مضيفا: “مش متخيل إني شاب 28 عاما وعامل دليفري صغير أقابل رئيس الجمهورية ويسألني عن أحوالي ويقوم حزب حماة الوطن بتحقيقها”.