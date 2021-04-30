محمد يوسف عن اتهامات التفويت: الأهلى يفوز بعرق لاعبيه ولا ينتظر تساهل أبناؤه

رفض محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادى الأهلى، اتهامات التفويت التي تطارد المدربين أبناء الأهلى والزمالك في مباريات الدوري.

وقال محمد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "واجهت الأهلى كثيراً ولعبت مباريات كثيرة ضده وخضتها بشرف وأمانة".



وتابع نجم الأهلى الأسبق: "لما اتعادلت مع الأهلى وانا مدير فنى للبنك الأهلى الجمهور هاجمنى وقالى ضيعت علينا نقطتين بس هي دى الكرة ومفيش حاجة اسمها تفويت من أبناء النادى، والأهلى ليس في احتياج لتفويت أو تساهل من أبناؤه فهو نادى ليه تاريخه ويفوز بالبطولات بعرق لاعبيه".

