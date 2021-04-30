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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج: توفير اسطوانات أكسجين وكمامات وكحول لمُصابي كورونا من عمالها

صدى البلد

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة قامت بتوفير 20 اسطوانة اكسجين بملحقاتها واجهزة قياس نسبة الاكسجين.

جاء ذلك للعاملين المصابين بفيروس كورونا وتتطلب حالتهم الصحية اجهزة اكسجين وذلك تحت اشرف ومتابعة الدكتور محمد عب العال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الشركة وفرت مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين الذى يبلغ عددهم اكثر من 6 الاف موظف والتي تتمثل في كمامات قماشية تم انتاجها بورشة الملابس الجاهزة بالشركة.

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وكذلك عبوات كحول ايثيلى تركيز 70% تم انتاجها بقطاع المعامل بالشركة هذا بالإضافة الى توفير كلور مطهر ومعقم لتطهير جميع مواقع الشركة دورياً وذلك بهدف تامين بيئة العمل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنع دخول العاملين والمترددين على الشركة دون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والالتزام باتباع الاجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائي بوزارة الصحة.

مياة الشرب كورونا الإجراءات الاحترازية الرعاية الصحية أسطوانات اكسجين كمامات

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