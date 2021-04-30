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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف : موسيماني سوف يواجه ضغوطا في مواجهة الأهلي مع صن دوانز

موسيمانى
موسيمانى

قال محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ، أن مواجهة المارد الأحمر مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا سوف تضع ضغوط على موسيماني.

واضاف محمد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة :" موسيماني سيواجه ضغوط كبيرة في مواجهة الأهلي وصن دوانز بدوري الابطال لاسيما أنه كان مدرباً للفريق الجنوب أفريقي سابقاً". 

وتابع نجم الأهلي الأسبق :"الأهلي قادر على الإطاحة بصن دوانز خارج دوري الابطال الأفريقي ، فايلر فعلها النسخة الأخيرة، واستكمل المارد الأحمر مشواره بنجاح حتى توج باللقب".

 ويضيف محمد يوسف :"لا نعلم كم نهائي خاضه الأهلي من كثرة مباريات الأهلي وبطولاته ونثق في قدرات الجيل الحالي لتجاوز عقبة صن دوانز". وعن خطوته المقبلة قال محمد يوسف:" بأذن الله في حاجة بره ..تكمل ونعلن ان شاء الله".

محمد يوسف صن دوانز موسيمانى الاهلى وصن دوانز فايلر الأهلى

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