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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شاهد... صلاة "الجمعة العظيمة" من كنيسة السيدة مريم العذراء بشبرا

صدى البلد

أقامت كنيسة السيدة مريم العذراء الكاثولكية بشبرا، صلاة الجمعة العظيمة بحضور عدد كبير من المصليين حيث ترأس القداس القس يوسف أسعد.
 

ورصدت عدسة “صدى البلد” الإخباري، توافد عشرات الأقباط على الصلاة مع إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. 
 

وكان  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس اليوم صلوات "الجمعة العظيمة" من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي في اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا.
 

ويشارك في الصلوات عدد محدود من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية، حيث بدأت صلوات وطقوس اليوم والتى تستمر حتى غروب الشمس، وفيها يصوم جميع الأقباط منقطعين عن تناول اي أطعمة او مشروبات حتى انتهاء صلوات الجمعة العظيمة.  
 

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على فيس بوك، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية.
 

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي  المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة حاليا وحتى عيد القيامة المجيد بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.
 

وكان  البابا تواضروس الثاني قد صلي أمس "خميس العهد" بدير القديس الأنبا بيشوي بمشاركة محدودة من الأباء الأساقفة، وقام بغسل أرجل الحاضرين متشبها بالسيد المسيح، كما صلى القداس الإلهي تذكارا لتأسيس سر الأفخارستيا "التناول" على يد السيد المسيح.

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البابا تواضروس الإجراءات الاحترازية البابا تواضروس الثاني بابا السيدة مريم العذراء صلوات الجمعة العظيمة

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