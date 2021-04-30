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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البرتغال تدشن أطول جسر معلق للمشاة في العالم

الجسر المعلق
الجسر المعلق

أعلنت البرتغال استعدادها لافتتاح أطول جسر معلق للمشاة في العالم، وجاهزيته لإستقبال الزوار من المحليين والسائحين الأحد المقبل.

ويقع الجسر في شمال البرتغال، حيث دمرت تداعيات جائحة كورونا جميع سبل السياحة في المنطقة مما إنعكس على الحالة المعيشية للسكان الذين يعانون بشدة اقتصاديا.

يقع الجسر داخل حديقة أروكا الجيولوجية المعترف بها من قبل "اليونيسكو"، ويصل طوله الى 516 مترا، بينما يبلغ ارتفاعه 175 مترا فوق نهر بايفا وبين الجبال الصخرية المغطاة بالخضرة والزهور الصفراء التي كانت محط جذب للسياحة منذ سنوات قليلة.
 

الجسر المعلق

ويحطم الجسر الرقم القياسي لأطول جسر معلق للمشاة، الذي يحتفظ به منذ عام 2017 جسر تشارلز كونين في راندا، في جبال الألب السويسرية.

ويعتبر جسر كونين هو جسر للمشاة والسائحين معلق على الطريق الجبلي الشهير في سويسرا الشهير “بطريق أوروبا”،ويقع هذا الجسر البانورامي الذي يحبه الكثير من السياح على ضفتي وادي ماترتال الجبلي،وتم بناء هذا الجسر المعلق في يوليو 2017 وهو بطول 494 متر.

تجربة فريدة…
وسجل المواطن المحلي "هوجو كزافييه" حدث فريد حيث كان هو أول شخص يمتلك الشجاعة لعبور الجسر المعلق، حيث سمحت السلطات لمجموعة من مواطني بلدة أروكا بالسير فوق الجسر قبل موعد الإفتتاح.

وقال هوجو"كنتُ خائفاً بعض الشيء، لكن الأمر كان يستحق ذلك... لقد كانت تجربة غير عادية، فريدة من نوعها".

وقال مرشد سياحي محلي يُدعى إيمانويل "إنه نسمة من الهواء النقي لأرضنا لأنه سيجذب المزيد من الاستثمارات... والمزيد من الناس"، مضيفاً أن سكان المنطقة أصبح معظمهم من كبار السن مع انتقال العديد من الشباب إلى المدن الكبيرة. وتابع "سوف يجلب ديناميكية جديدة لأروكا".

استثمار اليونيسكو البرتغال جائحة كورونا سويسرا السياحية

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