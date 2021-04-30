ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالغربية

ضمن حملة تموينية بالمحافظة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين ، اليوم الجمعة، من ضبط 3 طن أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 3 طن " أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.