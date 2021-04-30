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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. إنقاذ فتاة جرفتها التيارات المائية عن دراجتها في بحر أنجفة

فرق انقاذ
فرق انقاذ

أنقذ رجال مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري بالكويت ظهر اليوم الجمعة، فتاة جرفتها التيارات المائية بعيدا عن دراجتها المائية في بحر أنجفة، وذلك بعد انقلاب الدراجة،فيما لم تتعرض الفتاة لأي إصابات تذكر وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء.

وكانت وزارة الصحة الكويتية خاطبت مؤخرا مستشفياتها باستقبال جميع الحالات الطارئة التي تحتاج الى تدخل طبي عاجل وسريع حتى لو كانت لا تحمل "إثبات شخصية" وذلك للمحافظة على صحة المرضى حتى استقرار الحالة للمريض، ومن ثم يتم التحقق من الهوية وتحصيل رسوم العلاج.

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وجاء ذلك بعد ورود بعض الملاحظات من بعض المستشفيات تفيد بجلب سيارات الإسعاف عاملات منازل دون وجود إثبات شخصية، مستفسرين عن الإجراء في هذا الوضع.

وبالنسبة للحالات مجهولة الهوية، أكدت الوزارة أن جميع الحالات الطارئة لمجهولي الهوية تذهب لمحقق المستشفى وتحرير محضر رسمي بذلك لإثبات الحالة وملابساتها وظروفها، وذلك أيضا بعد استقرار الحالة.

مركز السالمية للإطفاء الكويت بحر انجفة وزارة الصحة الكويتية اخبار الكويت

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