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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات | 8.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات دبي-صورة أرشيفية
عقارات دبي-صورة أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.5 مليار درهم، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1242 مبايعة بقيمة 2.72 مليار درهم منها 121 مبايعة لأراض بقيمة 526.63 مليون درهم و1121 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.2 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

و تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم .

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و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 89 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 331 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم و ثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 5.55 مليار درهم منها 57 رهن أراض بقيمة 4.91 مليار درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 643.97 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4 مليارات درهم و أخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 231 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 268.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 113 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

دائرة الأراضي والأملاك بدبي التصرفات العقارية مبايعات الأراضي عقارات دبي اقتصاد الامارات

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