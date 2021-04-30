أكلات سعودية سهلة التحضير.. أبرزها كبسة الزربيان والقلابة

اكلات سعودية

هناك العديد من أكلات سعودية، سهلة التحضير، إذ يعد شهر رمضان ساحة معركة ومبارزة لدى ربات البيوت داخل المطبخ، حيث تكثر الولائم والحفلات وتستعرض كل سيدة أقصى مهاراتها في فنون الطبخ والتقديم، ولعل للمطبخ السعودي والخليجي دوراً بارزاً في تلك المنافسات نظراً لتنوع أطعمته ومقبلاته والمشروبات المميزة.

أكلات سعودية سهلة التحضير



وتتميز أكلات سعودية سهلة التحضير، بأجواء رمضانية خاصة، وتشتهر المملكة بوجود عدد من الأطباق الرمضانية والطقوس الخاصة بالشهر الفضيل، وهنا نتعرف على هذه الأكلات، وما هي المكونات التي تدخل فيها.



وتنقسم أكلات سعودية سهلة التحضير على السفرة السعودية إلى ثلاثة أقسام خاصة في رمضان؛ تأتي على النحو التالي: (المشروبات– الشوربة– الفطور).



1- المشروبات :

وتتميز المشروبات في رمضان في السعودية بتنوع بطابع خاص؛ فلا يخلو بيت من الحليب وبجانبه حبات التمر وكذلك القهوة العربية والشاي، وإذا ذكر رمضان في السعودية اقترن به المشروب المفضل، وهو الفيمتو والذي يتكون من عصير التوت المركز، ولا يمكن إغفال مشروب الحليب بدبس التمر وقمر الدين وعصير البرتقال المركز الجاهز.



2- الشوربة :

تتنوع الأطعمة على المائدة السعودية في وقت الفطور بداية من الوجبات التقليدية الخفيفة كالفول العربي والعصيدة والثريد وصولاً للأطعمة الدسمة والذبائح المختلفة، ولعل أبرز تلك الوجبات هي:



- الفول العربي المسمى(قلابة):

يُهرس فيها الفول ويضاف إليه خلطة خاصّة، ويتمّ تزيينه بالسّمن أو زيت الزّيتون ويرش بالبقدونس، ويقدم كوجبة على الإفطار مع بعض المقبِّلات والمخلّلات والشّاي والخبز.

أكلات سعودية سهلة التحضير



- الهريس :

طبق خليجي تقليدي، يحضّر في معظم المناسبات خاصّة في شهر رمضان المبارك. يُشعر بالشبع ويغذّي لأنه غنيّ بالألياف والبروتينات يحضر من اللحم، القمح، السمن، الفلفل الأسود، القرفة والملح. ويمكن أيضاً عملها من الحبش مضاف إليه مكعبات ماجي يكسبها طعماً لذيذاً.



3- الفطور :

وبالنسبة للفطور التي يمكن تشتهر به السفرة السعودية في رمضان فإنها تكون شهية ولذيذة للغاية، بالإضافة إلى انها تحتوي على أكلات سعودية سهلة التحضير.



- كبسة الزربيان :

كبسة زربيان سعودية هي طريقة جديدة لطبخ الكبسة مع البهارات الناعمة والصحيحة، بالإضافة إلى اللحم المدهن والطماطم والجزر المبشور.

أكلات سعودية سهلة التحضير



-عصيدة الجريش:

وتحضر من البصل المحمص بالسمن وحب القمح المجروش ومرق اللحم وبهار الكمون، وقبل النضج يضاف إليها اللبن الرائب، وبعد النضج ترش بالزبدة المذوبة.