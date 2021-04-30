عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكلات سعودية

أكلات سعودية سهلة التحضير.. أبرزها كبسة الزربيان والقلابة

أكلات سعودية سهلة
أكلات سعودية سهلة التحضير

هناك العديد من أكلات سعودية، سهلة التحضير، إذ يعد شهر رمضان ساحة معركة ومبارزة لدى ربات البيوت داخل المطبخ، حيث تكثر الولائم والحفلات وتستعرض كل سيدة أقصى مهاراتها في فنون الطبخ والتقديم، ولعل للمطبخ السعودي والخليجي دوراً بارزاً في تلك المنافسات نظراً لتنوع أطعمته ومقبلاته والمشروبات المميزة.

 

أكلات سعودية سهلة التحضير


وتتميز أكلات سعودية سهلة التحضير، بأجواء رمضانية خاصة، وتشتهر المملكة بوجود عدد من الأطباق الرمضانية والطقوس الخاصة بالشهر الفضيل، وهنا نتعرف على هذه الأكلات، وما هي المكونات التي تدخل فيها.
 

أكلات لـ إفطار رمضان.. المندى وطاجن تورلى وكنافة بالمكسرات

أكلات سحور رمضان.. فول بالطحينة والرمان وبيض مدحرج

 

وتنقسم أكلات سعودية سهلة التحضير على السفرة السعودية إلى ثلاثة أقسام خاصة في رمضان؛ تأتي على النحو التالي: (المشروبات– الشوربة– الفطور).

1- المشروبات :

وتتميز المشروبات في رمضان في السعودية بتنوع بطابع خاص؛ فلا يخلو بيت من الحليب وبجانبه حبات التمر وكذلك القهوة العربية والشاي، وإذا ذكر رمضان في السعودية اقترن به المشروب المفضل، وهو الفيمتو والذي يتكون من عصير التوت المركز، ولا يمكن إغفال مشروب الحليب بدبس التمر وقمر الدين وعصير البرتقال المركز الجاهز.


2- الشوربة :

تتنوع الأطعمة على المائدة السعودية في وقت الفطور بداية من الوجبات التقليدية الخفيفة كالفول العربي والعصيدة والثريد وصولاً للأطعمة الدسمة والذبائح المختلفة، ولعل أبرز تلك الوجبات هي:

- الفول العربي المسمى(قلابة):

يُهرس فيها الفول ويضاف إليه خلطة خاصّة، ويتمّ تزيينه بالسّمن أو زيت الزّيتون ويرش بالبقدونس، ويقدم كوجبة على الإفطار مع بعض المقبِّلات والمخلّلات والشّاي والخبز.

أكلات سعودية سهلة التحضير


- الهريس :

طبق خليجي تقليدي، يحضّر في معظم المناسبات خاصّة في شهر رمضان المبارك. يُشعر بالشبع ويغذّي لأنه غنيّ بالألياف والبروتينات يحضر من اللحم، القمح، السمن، الفلفل الأسود، القرفة والملح. ويمكن أيضاً عملها من الحبش مضاف إليه مكعبات ماجي يكسبها طعماً لذيذاً.

3- الفطور :
وبالنسبة للفطور التي يمكن تشتهر به السفرة السعودية في رمضان فإنها تكون شهية ولذيذة للغاية، بالإضافة إلى انها تحتوي على أكلات سعودية سهلة التحضير.


- كبسة الزربيان :
كبسة زربيان سعودية هي طريقة جديدة لطبخ الكبسة مع البهارات الناعمة والصحيحة، بالإضافة إلى اللحم المدهن والطماطم والجزر المبشور.

أكلات سعودية سهلة التحضير


-عصيدة الجريش:
وتحضر من البصل المحمص بالسمن وحب القمح المجروش ومرق اللحم وبهار الكمون، وقبل النضج يضاف إليها اللبن الرائب، وبعد النضج ترش بالزبدة المذوبة.

أكلات سعودية سهلة التحضير اشهر اكلات السعودية شهر رمضان وصفات المطبخ الخليجي أكلات سعودية

موضوعات متعلقة

أطعمة يمكنك تناولها يوميا للتغلب على الاكتئاب

أطعمة تخفض مستويات التوتر ..تعرف عليها

فوائد العجوة للرضع وصفات تساعد على التسمين

بالصور والوصفة.. أكلات سعودية في رمضان

ترشيحاتنا

3 طرق حديثة ومختلفة لعلاج الهالات السوداء

مش شرط مسحة إيجابية.. جمال شعبان يحذر من أعراض سلالة كورونا الهندية

10 مؤشرات جديدة.. جمال شعبان يكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر

حزن وبكاء.. حياة كريمة تسدد دين سيدة وتوفر لها محل أدوات منزلية ..فيديو

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

تعرف على حكم قراءة القرآن من الموبايل في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

نجم الزمالك السابق ضحية برنامج رامز عقله طار.. اليوم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

أعياد شم النسيم.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات كورونا الاحترازية

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ