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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في مجال الرقابة على الأسواق

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في مجال الرقابة على الأسواق

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

 

وكالب المحافظ، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية" في الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري "بالتعاون مع  الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن  التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط أكثر من 140 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 29 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 35 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 26 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و23 محضرا للتصرف في 374 جوال دقيق مدعم، 11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية.

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بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر ، وتحرير 8 محاضر في هذا الشأن، و 7 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 45 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة ، 52 محضر عدم حمل شهادات صحية صادرة من  مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة ، في حين تم ضبط 4 منشآت تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة.

بينما تم سحب 6 عينات لمواد غذائية رمضانية و3عينات لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير محضرا ضد إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية لقيامها باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير وذلك بدون حق، حيث تم إخذ عينات من المعروضات وعرضها على نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والتحفظ على المنتجات المقلدة من الشركة لحين الفصل بالقضية لدى المحكمة الاقتصادية.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية ، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع. في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.

القمح رمضان التموين الرقابة الصوامع بني سويف الحملات التفتيشية محافظ بني سويف الطب البيطري

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