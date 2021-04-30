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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس : حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

صدى البلد

قام رؤساء الأحياء بالسويس بالتنسيق مع مديرية الأمن بتنظيم حملات مكبرة للتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد علي ارتداء الكمامات ومواعيد غلق المحلات الساعة 11 مساء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكثيف الحملات على المحلات  والمقاهي والكافتريات علي مستوي  الأحياء الخمس بإشراف الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة. 


وتم عمل محاضر للمخالفين واغلاق المحلات والمقاهي المخالفة للقرارات للحفاظ علي صحة المواطنين  وقام فريق عمل من حي عتاقة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي بمعاونة الإدارات الهندسية والمرافق والإشغالات والمتابعة الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية علي مستوي المحلات والكافتريات بنطاق مدينة النور ومدينة السلام ٢وتم تحرير محاضر للمخالفين واغلاق عدد من المحلات المخالفة لمواعيد الغلق المحددة.


وتم تنظيم حملات بحي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحي لمتابعة اغلاق المحلات في المواعيد المحددة والالتزام بارتداء الكمامة  اسفرت عن فض الأسواق العشوائية لمنع التجمعات للمواطنين بقرية العمدة  وتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل محلات البيع والمطاعم والمقاهي بمنطقة الهيشة.


ويستمر حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس الحي بحملات مسائية على المحلات والمقاهي بنطاق  محلات سوق المميز و٢٤ أكتوبر وطريق الخدمة بالسلام ١ بحى فيصل للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات ومواعيد غلق المحلات الساعة 11 مساء .


شارك في الاعمال كلا من  الإدارات الهندسية و إدارة الأزمات والإشغالات والمتابعة الميدانية  وقطاع النظافة بحى فيصل وقام حي السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغني رئيس الحي بتنظيم عدة حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اسفرت عن غلق ١١ محلا وتحصيل مبلغ ٥٢٥٠ جنيها غرامات علي المخالفين من المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة او تطبيق للإجراءات الاحترازية بنطاق حي السويس .


ونظم حي الأربعين برئاسة ممدوح أنور رئيس الحي وفريق عمل من إدارة  التنظيم والإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي للتفتيش علي المقاهي والكافتريات والمحلات بنطاق شارعي الجيش واحمد عرابي.

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IMG-20210430-WA0056
IMG-20210430-WA0055
IMG-20210430-WA0055
رمضان السويس ارتداء الكمامة فيروس الكمامة محافظ السويس اخبار المحافظات

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