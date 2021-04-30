ربيع ياسين : أرفض اختيار الشناوي في أولمبياد طوكيو.. ولن أعمل في المنتخبات مجدداً

رفض ربيع ياسين المدير الفني لـ بتروجت ونجم الأهلي الأسبق ، فكرة اختيار محمد الشناوي للمشاركة في أولمبياد طوكيو رافضاَ رحيل موسيماني عن القلعة الحمراء.

واضاف ربيع ياسين الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" موسيماني ماشي بخطى ثابتة الأداء غير مرضى لجمهور الأهلي، وبطولة افريقيا لن تكون سهلة ، البطل لازم يكون مستعد".



ويضيف ربيع ياسين : " موسيماني لازم يكمل في الأهلي حتى لو الفريق خرج من دور الثمانية ، الأهلي لا يتعامل بالقطعة".

وعن كهربا قال ربيع ياسين :"ليه دماغ تانية ولازم موسيماني يحتويه نفسيا ويديله مباريات في الأوقات المناسبة وبأذن الله يبقى مطيع لأنه موهوب".



وعن المنتخب الأوليمبي قال ربيع ياسين: " شوقى غريب يضم محمد صلاح وأحمد حجازي بس أنا ضد اختيار محمد الشناوي لازم محمد صبحى يأخذ فرصته



ويضيف ربيع ياسين: "مروان محسن لازم يكمل في الأهلي لأنه لما بياخد فرصة بيثبت نفسه ، وحسين الشحات لسه قدامه كتير في الأهلي".



وعن بيراميدز علق ربيع ياسين :" صعب يأخذ بطولة بالمستوى اللي احنا بنشوفه حالياً".



وعن خليفته في الملاعب قال ربيع ياسين :" محمد عبد الوهاب الله يرحمه".



وعن العمل في المنتخبات قال ربيع ياسين:" لن أتراجع عن قرار العمل في المنتخبات ، ابذل مجهود كبير اوى ، ولن اكرر هذه المرحلة مرة أخرى في حياتي".



وعن الزمالك قال ربيع ياسين :" الزمالك مع كارتيرون لم يظهر بمستواه المعهود".



وعن رحيل رمضان صبحى عن الأهلي قال ربيع ياسين:" القلعة الحمراء هي الكيان الأصلي ومهما رحل من نجوم لن يتأثر النادي ، شوفنا رحيل رمضان صبحى لم يؤثر على الأهلي وحتى لو رحل كل النجوم سيبقى الأهلي".

