عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيع ياسين : أرفض اختيار الشناوي في أولمبياد طوكيو.. ولن أعمل في المنتخبات مجدداً

صدى البلد

رفض ربيع ياسين المدير الفني لـ بتروجت ونجم الأهلي الأسبق ، فكرة اختيار محمد الشناوي للمشاركة في أولمبياد طوكيو رافضاَ رحيل موسيماني عن القلعة الحمراء.

واضاف ربيع ياسين الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" موسيماني ماشي بخطى ثابتة الأداء غير مرضى لجمهور الأهلي، وبطولة افريقيا لن تكون سهلة ، البطل لازم يكون مستعد".


ويضيف ربيع ياسين : " موسيماني لازم يكمل في الأهلي حتى لو الفريق خرج من دور الثمانية ، الأهلي لا يتعامل بالقطعة".
وعن كهربا قال ربيع ياسين :"ليه دماغ تانية ولازم موسيماني يحتويه نفسيا ويديله مباريات في الأوقات المناسبة وبأذن الله يبقى مطيع لأنه موهوب".


وعن المنتخب الأوليمبي قال ربيع ياسين: " شوقى غريب يضم محمد صلاح وأحمد حجازي بس أنا ضد اختيار محمد الشناوي لازم محمد صبحى يأخذ فرصته


ويضيف ربيع ياسين: "مروان محسن لازم يكمل في الأهلي لأنه لما بياخد فرصة بيثبت نفسه ، وحسين الشحات لسه قدامه كتير في الأهلي".


وعن بيراميدز علق ربيع ياسين :" صعب يأخذ بطولة بالمستوى اللي احنا بنشوفه حالياً".


وعن خليفته في الملاعب قال ربيع ياسين :" محمد عبد الوهاب الله يرحمه".


وعن العمل في المنتخبات قال ربيع ياسين:" لن أتراجع عن قرار العمل في المنتخبات ، ابذل مجهود كبير اوى ، ولن اكرر هذه المرحلة مرة أخرى في حياتي".


وعن الزمالك قال ربيع ياسين :" الزمالك مع كارتيرون لم يظهر بمستواه المعهود".


وعن رحيل رمضان صبحى عن الأهلي قال ربيع ياسين:" القلعة الحمراء هي الكيان الأصلي ومهما رحل من نجوم لن يتأثر النادي ، شوفنا رحيل رمضان صبحى لم يؤثر على الأهلي وحتى لو رحل كل النجوم سيبقى الأهلي".
 

ربيع ياسين الأهلى اوليمبياد طوكيو موسيمانى محمد صلاح أحمد حجازي حسين الشحات مروان محسن

ترشيحاتنا

3 طرق حديثة ومختلفة لعلاج الهالات السوداء

مش شرط مسحة إيجابية.. جمال شعبان يحذر من أعراض سلالة كورونا الهندية

10 مؤشرات جديدة.. جمال شعبان يكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر

حزن وبكاء.. حياة كريمة تسدد دين سيدة وتوفر لها محل أدوات منزلية ..فيديو

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

تعرف على حكم قراءة القرآن من الموبايل في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

نجم الزمالك السابق ضحية برنامج رامز عقله طار.. اليوم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

أعياد شم النسيم.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات كورونا الاحترازية

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ