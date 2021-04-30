عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

 

جاء في البرقية: "يسعدني أن أتقدم  لسيادتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب  محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية  وأرق الأمنيات بمناسبة عيد العمال، أعاده الله  سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار..داعياً المولى  عزوجل، أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق ، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ).

 

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة  لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب  عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،محمد سعفان وزير القوى العاملة،اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،هنأهم خلالها بهذه المناسبة ،سائلاً المولى أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار. 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف علي انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 32 ألف و627طن و196كجم ،وذلك منذ بداية موسم التوريد"15 أبريل الجاري وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الجمعة"


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة


يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة. 

القمح مجلس الوزراء بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير القوى العاملة عبدالفتاح السيسي صطفى مدبولي

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح كلية التربية بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

3 طرق حديثة ومختلفة لعلاج الهالات السوداء

مش شرط مسحة إيجابية.. جمال شعبان يحذر من أعراض سلالة كورونا الهندية

10 مؤشرات جديدة.. جمال شعبان يكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر

حزن وبكاء.. حياة كريمة تسدد دين سيدة وتوفر لها محل أدوات منزلية ..فيديو

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

تعرف على حكم قراءة القرآن من الموبايل في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

نجم الزمالك السابق ضحية برنامج رامز عقله طار.. اليوم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

أعياد شم النسيم.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات كورونا الاحترازية

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ