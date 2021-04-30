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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صن داونز يتصدر تويتر بعد وقوعه في مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهل#صن داونز عقب الانتهاء من قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وقوع الأهلي  في مواجهة فريق صن داونز الجنوب الافريقي. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏المره الثالثة  2019 الاهلي و صن داونز 2020 الاهلي و صنداونز 2021 صنداونز والاهلي بصوت عساف ..  صحيح صن دوانز اقوي فريق في المجموعات لكن الحقيقة الاهلي اقوي فريق في افريقيا كلها عاش الاهلي  جمهوره في ضهره " و ‏لحد كده بقا وكفاية هزار، الراجل ده لازم يكون حاضر في ماتش من ماتشين صن داونز، معلول لوحده 60٪ من قوة الفريق الهجوميه، وهو بالنسبالي بطل الماتشات دي ".
 

وقال آخرون "‏كلنا ثقه ف الاهلي حامل اللقب والعاشره ممكن بأذن الله " و "‏‎ ‏الاهلي لعب مع صن داونز ٨ مباريات الاهلي فاز ٤ مرات وصن داونز فاز مرة وحيدة شهيرة والتعادل كان في ٣ مباريات الهزيمة اللي حصلت كان ليها اسبابها واتعالجت فالسنة اللي بعدها ومعانا بيتسو الاهلي قادر علي تحقيق حلم جماهيره #العاشرة_يا_ابطال ".

 

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع صن داونز.

وفي حال نجاح كتيبة الجنوب افريقي موسيماني في عبور فريق صن داونز فإنه سيواجه الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويطمح النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

مواجهات دور ربع نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا

الأهلي - صن داونز

مولودية الجزائر - الوداد

شباب بلوزداد - الترجي

كايزر تشيفيز - سيمبت

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي، خلال يومي 14 و15 من شهر مايو المقبل، بينما مباريات العودة ستقام يومي 21 و22 مايو المقبل.

والمباراة النهائية ستقام يوم 17 يونيو المقبل.

دوري ابطال افريقيا صن داونز الأهلى بطولة دوري أبطال إفريقيا صن دوانز

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