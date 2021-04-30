كيف تجهز سيارتك لفصل الصيف حتى تتجنب الأعطال؟

العناية بسيارتك قبل الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، مما قد يسبب بعض المشاكل والأعطال للسيارة ولتفادي حدوث هذة الاعطال يجب تجهيز السيارة بشكل خاص، وفي هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح للعناية بالسيارة قبل الصيف.

كيفية تجهيز سيارتك لفصل الصيف لتجنب الأعطال :

1- سائل التبريد

قد تتسبب الحرارة الشديدة أحياناً في تبخير سائل التبريد في بعض السيارات خاصة القديمة، مما يشكل خطورة كبيرة على المحرك، لذا يجب فحص سائل التبريد بشكل مستمر في الصيف.

2– ضغط الإطارات

يجب التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة وفحصها بشكل منتظم، وتشير القاعدة أن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وللتعرف إلى ضغط الهواء المثالي للسيارة يمكن مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

3-مكيف الهواء

يعتبر مكيف الهواء من أبرز الأجهزة الهامة في السيارة، خاصة في فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لذا يجب فحص غاز الفريون بشكل دوري، وشحنه إذا لزم الأمر.

4-الفلاتر

فلاتر السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود قد تؤدي عند إهمال تغييرها إلى العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، لذلك عند التجهيز لاستقبال موجة حارة، يجب مراجعة وفاعلية عمل الفلاتر وتغيير التالف منها.

5- الخراطيم و السيور

تعتبرالخراطيم و السيور من أهم المكونات التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، حيث أنها تعمل على ربط أجزاء المحرك ببعضه، لذلك يجب فحص جميع الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها.