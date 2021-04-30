زوجة سفير الكويت توزع 600 سلة غذائية بالقاهرة

في إطار نشاطها الخيري، وبمناسبة شهر رمضان الكريم وكعادتها سنويا، قامت السيدة سعاد الرميح حرم سفير دولة الكويت بالقاهرة بتوزيع عدد من السلات الغذائية على عدد من الأسر.

وقالت الرميح في تصريح لها، أنها تحرص سنويا على مشاركة الشعب المصري في نشاطاته الخيرية وبخاصة في شهر رمضان وأنها قامت بتوزيع 600 سلة غذائية على بعض الأسر محدودة الدخل.

وتتكون السلة الواحدة من مواد غذائية متنوعة تكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة افراد طوال شهر رمضان ، وقالت انها تقوم بإعداد 450 وجبة إفطار صائم بصفة يومية على مدار الشهر الفضيل بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية المصرية في توزيع 400 سلة غذائية متنوعة على بعض الأسر في عدد من القرى في ريف مصر واكدت السيدة الرميح ان تلك النشاطات الخيرية يتم تقديمها سنويًا من إيرادات السوق الخيري الذي تقيمه سنويًا تحت شعار الكويت بلد الإنسانية.