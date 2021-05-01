عادة سنوية.. زوجة سفير الكويت توزع 600 سلة غذائية بالقاهرة

وزعت السيدة سعاد الرميح، حرم سفير دولة الكويت بالقاهرة، عددا من السلات الغذائية على عدد من الأسر.

جاء ذلك في إطار نشاطها الخيري، وبمناسبة شهر رمضان الكريم وكعادتها سنويا.

وقالت «سعاد»، في تصريح لها، إنها تحرص سنويا على مشاركة الشعب المصري في نشاطاته الخيرية وبخاصة في شهر رمضان وأنها قامت بتوزيع 600 سلة غذائية على بعض الأسر محدودة الدخل.

وتتكون السلة الواحدة من مواد غذائية متنوعة تكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة افراد طوال شهر رمضان.

وقالت إنها تعد 450 وجبة إفطار صائم بصفة يومية على مدار الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية المصرية في توزيع 400 سلة غذائية متنوعة على بعض الأسر في عدد من القرى في ريف مصر، مؤكدة أن تلك النشاطات الخيرية يتم تقديمها سنويًا من إيرادات السوق الخيري الذي تقيمه سنويًا تحت شعار الكويت بلد الإنسانية.