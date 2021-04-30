مصر تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90% من السكر.. فيديو

وثقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير مصنع بنجر سكر كفر الشيخ بعد رفع طاقته الاستيعابية إلى معدلات ٢١ ألف طن بنجر يوميا مقارنة بحوالي ٦ آلاف طن قبل التطوير.

وقال الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر ان المصنع بعد التطوير ارتفعت طاقته الإنتاجية إلى ٣٥٠٠ طن سكر أبيض يوميا بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا والميكنة داخل المصنع حيث أصبح المصنع يعمل بنظام رقمي مما ساهم في تقليل تدخل العنصر البشري في الإنتاج والتوزيع.

وأضاف: ساهم التطور التكنولوجي في عمليات استلام المحصول في خفض الوقت والمجهود ومنع التكدس أمام المصنع في ظل ما يتخذه المصنع من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال رمضان الشحات مسؤل التصوير الخارجى بوزارة التموين ومدير المركز الاعلامى بالوزارة أن الوزارة توثق كل الإنجازات التى تتم على الأرض فى قطاعات الوزارة كافة وأن الهدف من تلك التقارير هو تعريف المواطن بالصوت والصورة عن تلك الانجازات.

وأكد الشحات أن الفترة الماضيه شهدت توثيق لما تم فى الصوامع والتحول الرقمى بالوزارة ومراكز الخدمه وفى الدعم المقدم للمواطن ومنافذ جمعيتي.

