أبو العينين يهنئ عُمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: هم عصب البلاد وسواعد نهضتها

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد الاحتفال بعيد العمال.



وقال أبو العينين: خالص التهاني والتقدير والامتنان لعمال مصر الأوفياء، وبناة حضارتها ونهضتها الحديثة، بمناسبة عيد العمال، مع خالص الأمنيات أن يعيده الله على مصر وعمال مصر بالخير والتوفيق والسداد.



وأكد أن عُمال مصر هم عصب البلاد وسواعد نهضتها التقدُمية في كافة المجالات، والركيزة الأهم التي تُبنى عليها أُسس التنمية ودعائم النهضة وسُبل التقدم والازدهار.



وقال إن عٌمال مصر ضربوا مثالًا أصيلًا في الإخلاص والوطنية خلال السنوات الماضية، حين حولوا البلاد إلى واجهةٍ حضارية بانجازات استثنائية على مستوى التشييد والتعمير والبناء بعزيمة لا تعرف الكلل وضمائر تحفظ في أعماقها الوطن وتصونه.



وأتمّ أبو العينين: خالص التحية والتقدير لعمال مصر في عيدهم، وحفط الله مصر وشعبها وأنعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.