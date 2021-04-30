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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الأهلي

باللغة العربية الفصحى.. الاتحاد السكندري يحتفي ببطولة كأس مصر لـ كرة السلة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بطلاً لكأس مصر للمرة  13 في تاريخه ليتساوى مع الزمالك، عقب الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 78-76 في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي المسابقة.

وهنا الاتحاد السكندري لاعبي الفريق الأول لكرة السلة عبر صفحته الرسمية معلقا: "كلاكيت كمان مرة.. باللغة العربية الفصحى.. أستيقـــــ🎼ــــــظ وركــــ🎼ــــــز وأصحـــــ🎼ـــــى .. 🏀 البطولة حُسمت  الاتحـــاد السكنــــدرى يُتوج بطلاً لكاس مصر ".

وتفوق الاتحاد السكندري فى الربع الأول من الشوط الأول على الأهلي بنتيجة 18-16، قبل أن يزيد الفارق لأربع نقاط لصالح الاتحاد السكندري مع نهاية الربع الثاني وأحداث الشوط الأول 32-28.

وأنهى الأهلي الربع الثالث مع بداية الشوط الثاني متفوقا على الاتحاد السكندري بنتيجة 49-48، قبل أن ينهي زعيم الثغر اللقاء والربع الرابع متقدما فى النتيجة 78-76

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري هو صاحب لقب الموسم الماضي.

وفى سياق متصل حصد فريق السلة بنادي الزمالك المركز الثالث لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على سبورتنج السكندري بنتيجة (86 /68)، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس.

ونجح الزمالك في السيطرة على مجريات المباراة، حيث أنهى الفترتين الأولى والثانية بنتيجة (43-33).

الاتحاد السكندري أخبار النادي الاهلي الزمالك بطولة كأس مصر أخبار الرياضة

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