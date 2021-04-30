نتنياهو يتبرع بالدم.. بايدن يعزي رئيس وزراء إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أعلن فيها أنه تبرع بالدم في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس لإغاثة مصابي حادث الازدحام والتدافع في جبل ميرون (جبل الجرمق) شمالي إسرائيل.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو لتعزيته في ضحايا حادث التدافع بجبل ميرون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن كارثة جبل ميرون تعد من أفظع الكوارث في "تاريخ إسرائيل".

وأضاف نتنياهو خلال تفقده موقع الحادث الذي راح ضحيته 45 شخصًا: "هناك مشاهد تدمي القلوب.. لقد لقى أطفال حتفهم هنا"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأعلن نتنياهو يوم الأحد المقبل حدادًا وطنيًا على ضحايا حادث جبل ميرون.

وطالب نتنياهو الإسرائيليين بعدم نشر الشائعات حول هوية الضحايا، مضيفًا: "الكثير من القتلى لم يتم التعرف عليهم حتى الآن وأطلب عدم نشر الشائعات عبر تواصل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر لأنه يحطم قلوب العائلات. دعوا السلطات تقوم بعملها".

وتابع: "سنجري تحقيقًا شاملًا وجادًا ومفصلًا للتأكد من عدم تكرار تلك الكارثة مجددًا".

ونشر نتنياهو في وقت سابق، صورة تظهر عددا من الضحايا بحادث التدافع خلال "عيد الشعلة" الذي وقع فجر اليوم وأودى بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.