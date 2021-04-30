حزن وبكاء.. حياة كريمة تسدد دين سيدة وتوفر لها محل أدوات منزلية ..فيديو

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم قصة “ السيدة وئام ”.

وقال جيران “السيدة وئام ” لأسرة البرنامج، أن زوجها طردها هي وأبنائها الثلاثة وتعيش مع والدها ولا يتحمل مصاريف الأسرة منذ 10 سنوات.

وقالت السيدة وئام، أنها تعيل 3 أبناء، وكانت تعمل في تجارة الأدوات المنزلية البلاستيكية، لكن ديونها تراكمت حتى وصلت 9 آلف جنيه.

وتابعت قائلة: "بعد وفاة والدتي الخير كله راح وبتنمى حد يقف معايا وقفت مع ناس كتير واما احتجت محدش وقف جمبى".

وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة “السيدة وئام ” بتوفير محل كبير لها من الأدوات البلاستيكية ، إضافة إلى سداد ديونها الـ 9 آلاف.

وانهارت السيدة وئام بالبكاء قائلة:" مش مصدقة بحمد ربنا".

ويركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.

https://fb.watch/5bVODfk8eP/