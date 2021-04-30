مش شرط مسحة إيجابية.. جمال شعبان يحذر من أعراض سلالة كورونا الهندية

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عرض من خلاله أعراض فيروس كورونا لسلالتها الثالثة حول العالم.

بدأت الأسئلة حول سلالة جديدة من فيروس كورونا، في الهند، والتي تنتشر بشكل كبير ومفزع بين ملايين الأشخاص، مما يسبب حالة من الذعر خوفًا من انتشارها في الدول الأخرى.

وأوضح، من أهمها

وجع في الظهر

زغطة

دقات قلب سريعة

دوخة

همدان وعدم اتزان

فقدان شهية

صداع شديد لا يستجيب للمسكنات

احمرار في العين

طفح جلدي

وأضاف جمال شعبان: “دي بعض أعراض كورونا في نسختها التالتة سريعة الانتشار.. وملحوظة مش لازم المسحة تبقى إيجابية”.