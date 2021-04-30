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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا إجازة العيد

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن فيروس كورونا تحور في الهند ، وأدى ذلك لظهور سلالة جديدة أكثر انتشارا وخطورة وعدوانية، هذا من حيث الخصائص.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة، مع برنامج اليوم، المذاع عبر دي ام سي، أنه يجرى الآن أبحاث لكشف ما اذا كانت الأمصال الموجودة لفيروس كورونا تؤثر على التحور الجديد من عدم من حيث الفاعلية.

وأوضح عوض تاج الدين، أن مصر بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في  الهند إلى الدولة، لافتا إلى أن سلالة الهند المتحورة وصلت لـ 20 دولة عالميا حتى الأن.

وعن تناول الفسيخ والرنجة خلال انتشار فيروس كورونا، أكد على ضرورة أن تكون الأسماك من مصادر معلومة.

وأكد عوض تاج الدين، أن كافة توفير احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا مكنتنا من تجاوز الموجة الأولى والثانية، و بالنسبة للموجة الثالثة فالأعداد تزداد يوميا حتى الوصول للذروة وهى فترة الاستقرار  في الاعداد، ثم يحدث انخفاض في عدد الحالات مرة أخرى.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة: "أتوقع ان تكون فترة إجازة العيد هي فترة الوصول لذروة الإصابات خلال الموجة الثالثة فى مصر".

 

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