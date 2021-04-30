وسط مخاوف من اللجوء لسياسة الغلق.. برلماني يحذر من التهاون في التعامل مع كورونا

قال النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان الدولة منذ بداية أزمة كورونا، قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية، فضلا عن حملات التوعية التي قامت بتدشينها في كل أنحاء الجمهورية.

وتابع "يحيي" في تصريحات لــ"صدى البلد" أنه على الرغم من ذلك إلا أنه ما زالت هناك حالة من التهاون الملحوظ من المواطنين تجاه أزمة انتشار فيروس كورونا، مطالبا الجميع بتحمل المسئولية، والإلتزام لأن مواجهة هذا الفيروس ليس مهمة الدولة ووزارة الصحة فقط، بل مهمة المواطن أيضاً.

الإتجاه لسياسة الغلق

وحذر "أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان"، من اللجوء لسياسة الغلق مرة أخرى، مشيرا إلى أنه مع تزايد الأعداد واستمرار حالة التهاون من من قبل المواطنين، سيتم الإتجاه لهذا الأمر، وهو أمر له عواقب سلبية على إقتصاد الدولة وعلى المواطنين أيضا، لذلك على الجميع ان يعي خطورة الموقف الذي نحن في صدده، والمواظبة على ارتداء الكمامة وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة.

