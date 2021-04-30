ولاد العم.. نرصد لكم تاريخ مواجهات ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم خصوصا أبناء الإسكندرية لاستاد عروس البحر المتوسط لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة في لقاء “ديربي الإسكندرية"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لإجراء بعض التعديلات في تشكيل فريقه؛ لإيجاد حلول للمشاكل الدفاعية التي تهدد الفريق خاصة عقب الهزيمة غير المتوقعة من منافسه بيراميدز بهدفين نظيفين وذلك من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، بينما يدخل أحمد سامي ولاعبي سموحة اللقاء بروح معنوية مرتفعة خصوصا عقب التغلب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على الرغم من غياب بعض اللاعبين من الاتحاد السكندري بسبب الإصابات ورحيل الثاني حسام حسن ومحمد الترهوني لصفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

ونرصد لكم في التقرير التالي، تاريخ الديربي بين الشقيقين سموحة والإتحاد السكندري قبل إنطلاق صافرة الغد.

جمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، 18 لقاء.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات على مدار الدوري المصري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة في مواجهة ديربي الإسكندرية ببطولة الدوري المصري في 5 لقاءات على مدار التاريخ.

وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد السكندري وسموحة في 8 مواجهات .

وسيطر التعادل الإيجابي “1-1”، في أخر مواجهة جمعت بين الاتحاد السكندري وسموحة في بطولة الدوري المصري .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 27 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.