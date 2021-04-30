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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قانون جديد في الصين يعاقب على إهدار الطعام.. ومطاعم تقيس وزن الزبائن قبل الدخول

مطاعم الصين
مطاعم الصين

أعلنت الصين، قانونا جديدا ينص على عقوبات قاسية ومشددة على إهدار الغذاء، وإعتبارها جنحة يعاقب مرتكبها ويحاكم أمام القضاء.

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الإقبال على الطعام في الصين كبير جدا بشكل مبالغ فيه خلال الوجبات الجماعية داخل المطاعم، مما يعتبر تقليد شائع في جميع المناطق داخل الصين.

وشهدت الصين، في مطلع ستينات القرن العشرين، مجاعة راح ضحيتها عشرات الملايين لكن البلاد أصبحت مذّاك قوة اقتصادية كبرى، والمصدّر الأول عالمياً للمنتجات الغذائية.

وقال الرئيس الصيني: "رغم كون المحاصيل المحصودة جيدة في بلدنا كل سنة، من الضروري أن يكون لدينا حسّ الأزمة في المجال الغذائي".

وكانت الأكاديمية الصينية للعلوم، في تقرير أصدرته عام 2018، قدّرت بنحو 100جرام معدّل كمية الغذاء الذي يهدره كل شخص عند كل وجبة.

وفي 2015، قدّرت أكاديمية العلوم الزراعية بنحو 35 مليون طن كمية الطعام المُهدَرَة سنوياً في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1.4 مليار نسمة.

وأفادت "وكالة أنباء الصين الجديدة" بأن قطاع المطاعم في المدن وحدها يهدر كل سنة تقريباً 18 مليون طن من الغذاء.

وفي مدينة شانجشا في وسط الصين عمد أحد المطاعم إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم، لكي يطلبوا الطبق المناسب لوزنهم، وتفرض مطاعم أخرى على زبائنها دفع «كفالة» لا تُردّ إليهم إلاّ إذا أكلوا كلّ ما في صحونهم.

وأقرّ البرلمان الخاضع للحزب الشيوعي الحاكم، الخميس، مشروع قانون يعتبر إهدار الطعام «جنحة»، ويتيح القانون للمؤسسات المطعمية فرض تكلفة إضافية على فاتورة زبائنها في حال وجود إهدار، على ما أفادت به محطة التلفزيون العامة «سي سي تي في»، وأضافت أن «أولئك الذي يأكلون كل ما طلبوه قد يُكافأون»، من دون أن تورد مزيداً من التفاصيل..

الصين اقتصاد مشروع قانون وكالة الصحافة الفرنسية الغذاء الرئيس الصينى

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