بالوعات الموت في مدينة نصر والعروبة.. وصدى البلد يناشد المحافظ التدخل

رصد مندوب موقع "صدي البلد" الإخباري، عددا من البلاعات المفتوحة فى المحاور التي تم تطويرها ، والتي تشكل خطرا على حياة قائدي السيارات والمارة.

وتم رصد عدد ٢ بالوعة ، الأولى بمحور شينزو آبي المتجه من سوق السيارات للوفاء والأمل بمدينة نصر ، والثانية فى ميدان العروبة أسفل كوبري ٦ أكتوبر.

ويناشد موقع “صدي البلد” اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإصدار تعليماته للجهات المعنية لاتخاذ اللازم قبل حدوث كوارث وحفاظا على أرواح المواطنين ومراجعة كافة المحاور التي تم تطويرها لغلق وترميم كافه البلوعات المفتوحة قبل وقوع كوارث وحوادث مرورية.





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