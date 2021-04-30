مفتي الجمهورية: يجوز صيام ورثة المتوفي عنه بشرط

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز النوم على سماع القرآن الكريم؛ بل إنه شيء محبب.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، ضرورة عدم الحجر على الناس في الأعمال الفاضلة التي لا تخالف الشرع الشريف.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز صيام ورثة المتوفي عنه إذا كان عليه أيام، لقول كثير من العلماء فإنه يجوز أن يصوم ورثة المتوفي عنه.

وكشف مفتي الجمهورية عن أنه يجوز لأحد من أقارب المتوفي أن يصوم عنه ما كان عليه في شهر رمضان.



